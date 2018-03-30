"Суонси" досрочно вернул "Баварии" лучшего молодого игрока Евро-2016

Валлийский Суонси досрочно вернул португальского полузащитника Ренату Саншеша в мюнхенскую Баварию, сообщает The Sun.

Саншеш, арендованный английским клубом, большую часть сезона лечился от травм и сыграл лишь 12 матчей в чемпионате Англии.

Сообщается, что именно из-за этого "лебеди" решили досрочно вернуть 20-летнего игрока Баварии.