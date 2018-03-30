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"Суонси" досрочно вернул "Баварии" лучшего молодого игрока Евро-2016

Ренату Саншеш
19:39 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Ренату Саншеш не смог закрепится в английском клубе.

Валлийский Суонси досрочно вернул португальского полузащитника Ренату Саншеша в мюнхенскую Баварию, сообщает The Sun.

Саншеш, арендованный английским клубом, большую часть сезона лечился от травм и сыграл лишь 12 матчей в чемпионате Англии.

Сообщается, что именно из-за этого "лебеди" решили досрочно вернуть 20-летнего игрока Баварии.

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Новости спорта, Новости футбола, Ренату Саншеш, ФК Суонси, Футбол.
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