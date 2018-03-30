Братья Кличко сыграют в матче легенд перед финалом Лиги чемпионов

Экс-чемпионы мира по боксу в супертяжелом весе Виталий и Владимир Кличко могут сыграть в матче легенд перед финалом Лиги чемпионов в Киеве. Также к ним может присоединиться нынешний главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко. Об этом сообщил заместитель генерального директора по административной работе НСК «Олимпийский» Виктор Анисимов.

«Тренировкой большого матча станет матч легенд. Имена легенд организаторы пока не раскрывают, но обещают, что в футболистов превратятся даже братья Кличко. Вполне вероятно, что на мини-поле появится и главный тренер сборной Украины - Андрей Шевченко».

Также, по словам Анисимова, в Киеве с 24 по 27 мая буде работать зона для болельщиков, а также будут организованы различные активности от спонсоров UEFA.

Напомним, финал Лиги чемпионов в Киеве состоится 26 мая. НСК «Олимпийский» с 14 апреля будет закрыт из-за подготовки к матчу.