Зозуля впервые за долгое время попал в заявку "Альбасете"

Украинский форвард испанского «Альбасете» Роман Зозуля попал в заявку на матч Сегунды против «Уэски», который состоится 31 марта.

Напомним, ранее у 28-летнего игрока были проблемы с лодыжкой. Последний раз Зозуля выходил на поле 11-го февраля в матче против «Химнастика» (0:1). Таким образом, украинец не играл в шести матчах «Альбасете» подряд.

Всего в этом сезоне Зозуля провел 20 матчей, забил семь мячей и сделал два ассиста.