Футболист "Мариуполя" стал отцом перед матчем с "Динамо"

Полузащитник "Мариуполя" Сергей Болбат накануне ответственного матча в чемпионате Украины против киевского "Динамо" стал отцом, сообщает официальный сайт клуба.

Его супруга Вильма родила сына. Новорожденного решили назвать Кирилл. Напомним, что жена Болбата сообщила о беременности пикантной фотосессией. На тот момент скрывать положение было тяжело.

Напомним, что Сергей и Вильма женились в июне 2017 года. Свадьбу парочка отгуляла в Киеве, хотя на тот момент Болбат играл в Бельгии за "Локерен".