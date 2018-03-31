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Девушка Роналду больше не хочет детей

Криштиану Роналду
11:05 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Планы Криштиану Роналду на семь детей и семь Золотых мячей под угрозой.

Девушка португальского нападающего Реала Криштиану Роналду, Джоржина Родригес, в интервью журналу XL Semanal призналась, что больше не хочет детей.

"Кем я вижу себя через 10 лет? Я вижу себя заботящейся о четырех детях, которые к тому моменту будут старше. Не могу представить, что у меня будет больше детей", - отметила Джорджина.

Напомним, сейчас Джорджина и Криштиану ухаживают за четырьмя детьми, трое из которых от суррогатной матери. В ноябре 2017 года Родригес родила первого их общего ребенка — девочку, которую родители назвали Алана Мартина.

Роналду в ноябре прошлого года заявил, что хочет семь детей и столько же ”Золотых мячей”, после чего выиграл свой пятый Золотой мяч.

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Новости спорта, Криштиану Роналду, Новости футбола, Сборная Португалии, Футбол.
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