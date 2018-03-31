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Футболисты АПЛ активно употребляют снюс
15:39 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Футболисты команд из английской премьер-лиги и других дивизионов активно принимают снюс.

Это табачное изделие запрещено в Великобритании с 1992 года из-за опасений, что оно провоцирует образование раковых клеток.

Согласно расследованию Sportsmail, один футболист-профессионал, принимавший снюс, прошел курс лечения рака десен. В одном клубе игроки за его употребление были оштрафованы на 10 000 фунтов.

Считается, что в определенных дозах снюс помогает концентрироваться и становиться сильнее. В настоящее время измельченный увлажненный табак находится в списке мониторинга Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В своей автобиографии в 2016 году форвард «Лестер» и сборной Англии Джейми Варди признался, что он принимали снюс, как и некоторые другие игроки. По одной из версий, этот табак подавляет аппетит.

На домашнем стадионе «Лестера» в этом месяце были обнаружены пакетики снюса на скамейке запасных. Один пакетик содержит 27,3 мг никотина, в сигарете – 10 мг.

«Количество молодых игроков, использующих снюс, ошеломляет. Они используют его прямо на скамейке запасных. Это отвратительно и тревожно», – сказал один тренер.

В ходе расследования был выявлен ряд аккаунтов в социальных сетях, которые продают снюс. На эти аккаунты подписаны десятки футболистов из четырех высших английских дивизионов, включая нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга и капитана «Ньюкасла» Джамаал Ласселса.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сообщил, что клубный врач обсудит с игроками команды вред использования снюса. Тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес заявил, что переговорит об этом с медиками клуба.

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