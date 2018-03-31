Гол-шедевр в матче "Карпаты" - "Черноморец" в стиле Роналдиньо (Видео)

19-летний колумбиец Хорхе Карраскаль выделяется в нынешнем составе Карпат. Атакующий полузащитник, который может сыграть по всему фронту, явно умеет обращаться с мячом, что не осталось незамеченным более статусными клубами. В частности, интерес к Карраскалю приписывают киевскому Динамо.

Впрочем, после того, что Хорхе создал в игре с Черноморцем, заинтересованных в игроке клубов явно станет больше. Карраскаль с помощью эластико - финта, который прославил Роналдиньо - прошел Мамаду Вага и почти с нулевого угла пробил Дмитрия Безрука.