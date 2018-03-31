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Гол-шедевр в матче "Карпаты" - "Черноморец" в стиле Роналдиньо (Видео)

Хорхе Карраскаль
17:29 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Вингер Карпат колумбиец Хорхе Карраскаль вообразил себя Роналдиньо и забил гол-шедевр Черноморцу.

19-летний колумбиец Хорхе Карраскаль выделяется в нынешнем составе Карпат. Атакующий полузащитник, который может сыграть по всему фронту, явно умеет обращаться с мячом, что не осталось незамеченным более статусными клубами. В частности, интерес к Карраскалю приписывают киевскому Динамо.

Впрочем, после того, что Хорхе создал в игре с Черноморцем, заинтересованных в игроке клубов явно станет больше. Карраскаль с помощью эластико - финта, который прославил Роналдиньо - прошел Мамаду Вага и почти с нулевого угла пробил Дмитрия Безрука.

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Новости спорта, ФК Карпаты, ФК Черноморец, Футбол, Хорхе Карраскаль.
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