"Карпаты" – "Черноморец": видео голов и обзор матча
Новости спорта: В матче 25 тура УПЛ Карпаты дома победили Черноморец. Смотрите видео голов и обзор матча.
Голами за Карпаты отличились Карраскаль, Швед и Санчес, который забил свой дебютный гол за "львов". Одесситы ответили лишь голом Третьякова.
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Карпаты одержали важную победу над прямым конкурентом, набрали 23 очка и поднялись на 10 место. Черноморец с 19 баллами замыкает турнирную таблицу.
Украина. УПЛ, 25 тур
Карпаты – Черноморец – 3:1
Голы: Карраскаль, 20, Швед, 51, Санчес, 84 – Третяков, 45+5 (пен)
Удаление: Чорний, 73