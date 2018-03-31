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"Карпаты" – "Черноморец": видео голов и обзор матча
19:06 Сегодня Телеграф

Новости спорта: В матче 25 тура УПЛ Карпаты дома победили Черноморец. Смотрите видео голов и обзор матча.

Голами за Карпаты отличились Карраскаль, Швед и Санчес, который забил свой дебютный гол за "львов". Одесситы ответили лишь голом Третьякова.

Карпаты – Черноморец: Карраскаль забил блестящий гол, обыграв соперника в стиле Роналдиньо

Карпаты одержали важную победу над прямым конкурентом, набрали 23 очка и поднялись на 10 место. Черноморец с 19 баллами замыкает турнирную таблицу.

Украина. УПЛ, 25 тур

Карпаты – Черноморец – 3:1

Голы: Карраскаль, 20, Швед, 51, Санчес, 84 – Третяков, 45+5 (пен)

Удаление: Чорний, 73

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Новости спорта, УПЛ, ФК Карпаты, ФК Черноморец, Футбол.
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