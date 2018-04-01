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В "Баварии" рассказали, когда назовут имя нового тренера
13:17 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге признался, когда клуб объявит преемника Юппа Хайнкеса.
"Хайнкес принял решение уйти из Баварии. Мы объявим о новом главном тренере в конце апреля. Сейчас клуб этим занимается, нет никакой спешки. Главный критерий – знание немецкого языка. Такой тренер у нас и будет.
Томас Тухель? Бавария вела переговоры со многими тренерами. С Тухелем также. Он сказал, что подписал контракт с другим клубом. Для нас это не проблема", – цитирует Румменигге Sky Sports.
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