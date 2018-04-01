Сегодня на "Динамо" в Мариуполе соберется полный стадион

Сегодня "Мариуполь" и "Динамо" сыграют между собой матч 25-го тура украинской Премьер-лиги.

Игра вызвала большой интерес в Мариуполе. Утром 1 апреля было продано порядка 7 тысяч билетов. По минимальным прогнозам, матч посетят от 9 до 12,6 тысяч человек. Кроме того, ожидается, что поединок посетят президент Украины Петр Порошенко и вице-президент УЕФА Григорий Суркис.

Напомним, стартовый свисток Юрия Можаровского прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Стадион имени Владимира Бойко — многофункциональный стадион в Мариуполе. Вместимость 12 680 мест, из них крытых — 8605.