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Сегодня на "Динамо" в Мариуполе соберется полный стадион
15:00 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: На матче Мариуполь - Динамо ожидается от 9 до 12 тысяч болельщиков.

Сегодня "Мариуполь" и "Динамо" сыграют между собой матч 25-го тура украинской Премьер-лиги.

Игра вызвала большой интерес в Мариуполе. Утром 1 апреля было продано порядка 7 тысяч билетов. По минимальным прогнозам, матч посетят от 9 до 12,6 тысяч человек. Кроме того, ожидается, что поединок посетят президент Украины Петр Порошенко и вице-президент УЕФА Григорий Суркис.

Напомним, стартовый свисток Юрия Можаровского прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Стадион имени Владимира Бойко — многофункциональный стадион в Мариуполе. Вместимость 12 680 мест, из них крытых — 8605.

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Новости спорта, УПЛ, ФК Динамо (Киев), ФК Мариуполь, Футбол.
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