Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге заявил, что мюнхенцы представят нового тренера в конце месяца.

"Хайнкес покинет пост главного тренера по окончании сезона. Это его решение. Бавария представит нового тренера в конце апреля. Сейчас мы не спеша ведем над этим работу. Тренер должен обязательно владеть немецким языком", - цитирует Румменигге Sky Sports.

"Салихамиджич вел переговоры с Томасом Тухелем, но он уже подписал контракт с другим клубом. Нужно просто принять этот факт".

Тухеля связывали СМИ с различными клубами, в числе которых также ПСЖ, Арсенал и Челси.