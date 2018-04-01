"Кристал Пэлас" 1:2 "Ливерпуль": видео голов
Новости спорта: Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча Премьер-лиги между Кристал Пэлас и Ливерпулем (1:2).
Ливерпуль одержал волевую победу над Кристал Пэлас.
Кристал Пэлас – Ливерпуль 1:2
Голы: Миливоевич, 13, с пенальти – Мане, 49, Салах, 84.
Кристал Пэлас: Хеннесси – Ван-Биссака (Фосу-Менса, 88), Келли, Сахо, ван Анхольт – Кабай (Лофтус-Чик, 73), Миливоевич, Макартур – Таунсенд, Бентеке, Заха.
Ливерпуль: Кариус – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон – Вейналдум (Лаллана, 65; Ловрен, 70), Хендерсон, Милнер – Салах, Фирмино, Мане (Окслейд-Чемберлен, 64).
Предупреждения: Бентеке, Макартур – Кариус, Мане.