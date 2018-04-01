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"Кристал Пэлас" 1:2 "Ливерпуль": видео голов
16:54 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча Премьер-лиги между Кристал Пэлас и Ливерпулем (1:2).

Ливерпуль одержал волевую победу над Кристал Пэлас.

Кристал Пэлас – Ливерпуль 1:2

Голы: Миливоевич, 13, с пенальти – Мане, 49, Салах, 84.

Кристал Пэлас: Хеннесси – Ван-Биссака (Фосу-Менса, 88), Келли, Сахо, ван Анхольт – Кабай (Лофтус-Чик, 73), Миливоевич, Макартур – Таунсенд, Бентеке, Заха.

Ливерпуль: Кариус – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон – Вейналдум (Лаллана, 65; Ловрен, 70), Хендерсон, Милнер – Салах, Фирмино, Мане (Окслейд-Чемберлен, 64).

Предупреждения: Бентеке, Макартур – Кариус, Мане.

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Новости спорта, АПЛ, ФК Кристал Пэлас, ФК Ливерпуль, Футбол.
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