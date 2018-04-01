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Хацкевич: Футбол в Мариуполе получился бескомпромисный

Александр Хацкевич
21:03 Сегодня Телеграф
Футбол 24

Новости спорта: Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал победу против Мариуполя (3:2).

Александр Хацкевич дал послематчевый комментарий, в котором заявил, что Динамо стало играть только во втором тайме матча против Мариуполя (3:2).

"Футбол сегодня получился бескомпромисный, благодаря командам, благодаря болельщикам. Очень приятно было играть в такой атмосфере. В первом тайме ощущение, что находились в автобусе – ни движения, ни агрессии. Но очень удачно вошел в игру Шапаренко – и передачу сделал, и забил красиво.

Неприятно пропускать первыми, но благодаря заменам и характеру ребят, нам удалось переломить игру. Настрой на матч? Необходимости в "накачке" перед такими играми нет. Ребята сами понимали, что победу сегодня нам надо добыть в любом случае", – цитирует Хацкевича FootBoom.

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Новости спорта, Александр Хацкевич, УПЛ, ФК Динамо (Киев), ФК Мариуполь, Футбол.
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