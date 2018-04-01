Хацкевич: Футбол в Мариуполе получился бескомпромисный

Александр Хацкевич дал послематчевый комментарий, в котором заявил, что Динамо стало играть только во втором тайме матча против Мариуполя (3:2).

"Футбол сегодня получился бескомпромисный, благодаря командам, благодаря болельщикам. Очень приятно было играть в такой атмосфере. В первом тайме ощущение, что находились в автобусе – ни движения, ни агрессии. Но очень удачно вошел в игру Шапаренко – и передачу сделал, и забил красиво.

Неприятно пропускать первыми, но благодаря заменам и характеру ребят, нам удалось переломить игру. Настрой на матч? Необходимости в "накачке" перед такими играми нет. Ребята сами понимали, что победу сегодня нам надо добыть в любом случае", – цитирует Хацкевича FootBoom.