Вернидуб: Надеюсь, "Шахтер" не будет говорить о судействе

"Я признаю, что сегодня мы играли хуже. Я поздравляю Шахтер с заслуженной победой, также надеюсь, что теперь они не будут говорить о судействе. Очень хорошо сыграл Лунин. Если бы не он, счет был бы еще более неприличным", – сказал Вернидуб.

Шахтер взял реванш за декабрьское поражение от луганчан, оформил 6 подряд разгромную победу в УПЛ, набрал 60 пунктов и восстановил 6-очковый гандикап перед Динамо. Заря с 37 баллами осталась на 4 месте.