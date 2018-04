Гол в ворота "Галатасарая" с 51 метра (Видео)

В очередном туре чемпионата турецкой Суперлиги Трабзонспор поехал в гости к Галатасараю. По истечению основных 90 минут встречи у Трабзона уже практически не было шансов на спасение – они проигрывали 0:2.

Юрай Куцка в центре поля получил по ногам от соперника и, практически не медля, решился на удар.

This is an absolutely ludicrous hit from the halfway line by Trabzonspor's Juraj Kucka against Galatasaray. The swerve...my god, the swerve. pic.twitter.com/o0rvhWDANI

— LateTackleMagazine (@LateTackle) 1 апреля 2018 г.