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Гол в ворота "Галатасарая" с 51 метра (Видео)
09:31 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Полузащитник Трабзонспора Юрай Куцка отметился самым дальним голом в чемпионате Турции за последние четыре сезона.

В очередном туре чемпионата турецкой Суперлиги Трабзонспор поехал в гости к Галатасараю. По истечению основных 90 минут встречи у Трабзона уже практически не было шансов на спасение – они проигрывали 0:2.

Юрай Куцка в центре поля получил по ногам от соперника и, практически не медля, решился на удар.

По информации статистического портала Opta, этот гол стал самым дальним в чемпионате Турции с сезона 2014/2015.

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Новости спорта, ФК Галатасарай, Футбол, Юрай Куцка.
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