Полузащитник "Динамо" Шапаренко - лучший игрок 25-го тура УПЛ

Поединок против Мариуполя Николай Шапаренко начал на скамейке запасных, но уже в перерыве матча появился на поле.

В итоге на счету Шапаренко результативный пас на Артема Беседина и гол-красавец ударом слету.

В состав экспертного совета, который определил лучшего в туре, вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский, Анатолий Чанцев, Александр Сопко.

Шапаренко в голосовании значительно опередил нападающего Карпат Хорхе Карраскаля и полузащитника Шахтера Тайсона.