Полузащитник "Динамо" Шапаренко - лучший игрок 25-го тура УПЛ
Новости спорта: В 25-м туре чемпионата Украины лучшим игроком признан полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко.
Поединок против Мариуполя Николай Шапаренко начал на скамейке запасных, но уже в перерыве матча появился на поле.
В итоге на счету Шапаренко результативный пас на Артема Беседина и гол-красавец ударом слету.
В состав экспертного совета, который определил лучшего в туре, вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский, Анатолий Чанцев, Александр Сопко.
Шапаренко в голосовании значительно опередил нападающего Карпат Хорхе Карраскаля и полузащитника Шахтера Тайсона.