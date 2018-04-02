Защитник оконфузился после того, как мяч застрял в луже на линии ворот (Видео)

Курьезный случай произошел во время матча пятого дивизиона чемпионата Англии между Уокингом и Макксфилдом..

Never turn your back on the game This Woking defender could have been the hero... pic.twitter.com/bZGXV2nHvT — The Non-League Paper (@NonLeaguePaper) 1 апреля 2018 г.

На 90-й минуте при счете 2:2 форвард Макксфилда отправил мяч в ворота и отправился праздновать. В этот момент защитник Уокинга Джо Джонс отвернулся спиной к воротам, так как не поверил, что гола не будет, и схватил себя за голову.

Мяч же в этот момент застрял в луже и остановился. Джонс мог мог добежать и спасти команду от гола, но не видел момент, а вот игрок Макксфилда успел добежать и добить мяч в ворота, тем самым он принес команде победу 3:2.