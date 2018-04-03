Форвард "Бенфики" исполнил зрелищный ассист рабоной (Видео)

В поединке очередного тура чемпионата Португалии Бенфика обыграла Виторию Гимараэш со счетом 2:0.

Первый мяч "орлы" забили с пенальти, однако второй выдался куда более зрелищным благодаря необычному ассисту в исполнении Рауля Хименеса. Мексиканский нападающий пробежал с мячом по левому флангу практически до самой лицевой линии, а затем исполнил рабону, при этом навесив мяч точно на голову своему одноклубнику Жонасу, который ударом головой переправил круглого в сетку.

Отметим, что Жонас записал на свой счет оба мяча в данном поединке.