"Шахтер" установил рекорд по разгромным победам подряд

Это позволило им довести серию с как минимум тремя забитыми голами и без пропущенных мячей до шести матчей.

Причем эта серия началась после поражения все той же Заре 10 декабря 2017 года со счетом 1:2 в рамках игры 19-го тура Премьер-лиги. После этого Шахтер больше не проигрывал, а продлить серию помог первый гол Олеранваю Кайоде в его дебютном матче за клуб на 4-й добавленной минуте.

Шахтер — Черноморец 5:0 (16 февраля)

Шахтер — Зирка 5:0 (25 февраля)

Карпаты — Шахтер 0:3 (4 марта)

Ворскла — Шахтер 0:3 (9 марта)

Шахтер — Мариуполь 3:0 (18 марта)

Заря — Шахтер 0:3 (1 апреля)