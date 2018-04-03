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"Шахтер" установил рекорд по разгромным победам подряд

Заря — Шахтер
00:31 Сегодня Телеграф
sportarena.com
Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Ранее Горняки переиграли луганскую Зарю со счетом 3:0 в матче 25-го тура УПЛ.

Это позволило им довести серию с как минимум тремя забитыми голами и без пропущенных мячей до шести матчей.

Причем эта серия началась после поражения все той же Заре 10 декабря 2017 года со счетом 1:2 в рамках игры 19-го тура Премьер-лиги. После этого Шахтер больше не проигрывал, а продлить серию помог первый гол Олеранваю Кайоде в его дебютном матче за клуб на 4-й добавленной минуте.

Шахтер — Черноморец 5:0 (16 февраля)

Шахтер — Зирка 5:0 (25 февраля)

Карпаты — Шахтер 0:3 (4 марта)

Ворскла — Шахтер 0:3 (9 марта)

Шахтер — Мариуполь 3:0 (18 марта)

Заря — Шахтер 0:3 (1 апреля)

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Новости спорта, Новости футбола, УПЛ, ФК Шахтер, Футбол.
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