Сын Моуринью оказался в тренерском штабе "Манчестер Юнайтед"

Сын главного тренера Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью появился в составе тренерского штаба клуба в матче 32-го тура АПЛ против Суонси.

Slightly different experience for me today, one I certainly enjoyed. It’s all part of the learning process. More importantly it was the 3 points we wanted pic.twitter.com/aWwVoTHzKe

— Michael Carrick (@carras16) 31 марта 2018 г.