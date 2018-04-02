Вацко назвал проблемы сборной Украины

Эксперт программы "Великий футбол" с Александром Денисовым на канале "Футбол 1" Виктор Вацко поделился мнением об игре сборной Украины в спаррингах против Саудовской Аравии и Японии.

"За эти два матча я увидел эксперименты тренерского штаба, но проблемы у нас остаются старые. Сборная Украины хочет играть первым номером, но мы не можем контролировать мяч, создавая опасность впереди. Очень часто мы видим контроль ради контроля. Мы теряемся во время прессинга, а команда, которая контролирует мяч, должна выходить из-под прессинга. А игра при стандартах – это уже не смешно".