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Вацко назвал проблемы сборной Украины

Сборная Украины в матче с Саудовской Аравией
17:48 Сегодня Телеграф
footballua.tv

Новости спорта: Виктор Вацко прокомментировал недавние товарищеские матчи сборной Украины.

Эксперт программы "Великий футбол" с Александром Денисовым на канале "Футбол 1" Виктор Вацко поделился мнением об игре сборной Украины в спаррингах против Саудовской Аравии и Японии.

"За эти два матча я увидел эксперименты тренерского штаба, но проблемы у нас остаются старые. Сборная Украины хочет играть первым номером, но мы не можем контролировать мяч, создавая опасность впереди. Очень часто мы видим контроль ради контроля. Мы теряемся во время прессинга, а команда, которая контролирует мяч, должна выходить из-под прессинга. А игра при стандартах – это уже не смешно".

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Новости спорта, Виктор Вацко, Новости футбола, Сборная Украины, Футбол.
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