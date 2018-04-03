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Сборная Украины проведет свой следующий матч 30 мая: назван соперник
10:20 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Стал известен и место проведения матча сборной Украины 30 мая.

Сборная Украины проведет свой следующий матч 30 мая в Швейцарии. Спарринг-партнером нашей команды станет Марокко, сообщает zbirna.com

Отметим, что марокканцы являются участником финальной части ЧМ-2018, где в одной группе выступят с Ираном, Португалией и Испанией.

Также планируется, что подопечные Андрея Шевченко начнут тренировочный сбор 23 мая уже традиционно в Харькове.

Напомним, что 2 июня там же в Швейцарии "желто-синие" планируют сыграть с Албанией.

Во время мартовской подготовки сборная Украины сыграла вничью с Саудовской Аравией (1:1) и обыграла Японию (2:1).

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