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Игрок "Шахтера" хочет вернуться в Бразилию

Дентиньо
13:36 Сегодня Телеграф
Футбол 24

Новости спорта: Дентиньо уговаривает руководство Шахтера отпустить его в аренду в Коринтианс.

Полузащитник Шахтера Дентиньо хочет отправиться на правах аренды в бразильский Коринтианс.

Дентиньо хочет вернуться в Бразилию и уговаривает руководство Шахтера отпустить его в аренду, сообщает mercadodabola.net.br. Игроком интересуется Коринтианс.

Сообщается, что бразилец недоволен своим положением в рядах "горняков". Поскольку его контракт действует до 2021 года, он рассчитывает на аренду.

В сезоне 2017/2018 Дентиньо провел 28 матчей за Шахтер, в которых только 5 раз выходил в старте.

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Новости спорта, Дентиньо, УПЛ, ФК Шахтер, Футбол.
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