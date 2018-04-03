Игрок "Шахтера" хочет вернуться в Бразилию

Полузащитник Шахтера Дентиньо хочет отправиться на правах аренды в бразильский Коринтианс.

Дентиньо хочет вернуться в Бразилию и уговаривает руководство Шахтера отпустить его в аренду, сообщает mercadodabola.net.br. Игроком интересуется Коринтианс.

Сообщается, что бразилец недоволен своим положением в рядах "горняков". Поскольку его контракт действует до 2021 года, он рассчитывает на аренду.

В сезоне 2017/2018 Дентиньо провел 28 матчей за Шахтер, в которых только 5 раз выходил в старте.