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Де Хеа продлит контракт с "Манчестер Юнайтед"

Давид де Хеа
20:21 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Давид де Хеа в ближайшее время подпишет новый контракт с "Манчестер Юнайтед".

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа близок к договорённости с клубом о продлении действующего соглашения, сообщает The Sun.

По информации издания, о продлении контракта голкипера будет официально объявлено до начала чемпионата мира – 2018, на который де Хеа должен отправиться в составе сборной Испании. Новое соглашение будет рассчитано до лета 2023 года, а недельный оклад игрока будет составлять £ 350 тыс. (€ 400 тыс.).

В нынешнем сезоне 27-летний вратарь провёл 31 матч в английской Премьер-лиге.

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Новости спорта, Давид Де Хеа, Новости футбола, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол.
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