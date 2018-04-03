Де Хеа продлит контракт с "Манчестер Юнайтед"

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа близок к договорённости с клубом о продлении действующего соглашения, сообщает The Sun.

По информации издания, о продлении контракта голкипера будет официально объявлено до начала чемпионата мира – 2018, на который де Хеа должен отправиться в составе сборной Испании. Новое соглашение будет рассчитано до лета 2023 года, а недельный оклад игрока будет составлять £ 350 тыс. (€ 400 тыс.).

В нынешнем сезоне 27-летний вратарь провёл 31 матч в английской Премьер-лиге.