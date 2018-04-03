Де Хеа продлит контракт с "Манчестер Юнайтед"
Новости спорта: Давид де Хеа в ближайшее время подпишет новый контракт с "Манчестер Юнайтед".
Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа близок к договорённости с клубом о продлении действующего соглашения, сообщает The Sun.
По информации издания, о продлении контракта голкипера будет официально объявлено до начала чемпионата мира – 2018, на который де Хеа должен отправиться в составе сборной Испании. Новое соглашение будет рассчитано до лета 2023 года, а недельный оклад игрока будет составлять £ 350 тыс. (€ 400 тыс.).
В нынешнем сезоне 27-летний вратарь провёл 31 матч в английской Премьер-лиге.