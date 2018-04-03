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"Валенсия" установила отступные в € 100 млн за 18-летнего Торреса

Ферран Торрес
18:28 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: "Валенсия" продлила контракт с нападающим Ферраном Торресом, сообщает пресс-служба испанского клуба.

Новое соглашение с нападающим рассчитано до лета 2021 года. В контракте футболиста прописана опция выкупа за € 100 млн. Торрес является воспитанником "Валенсии".

В нынешнем сезоне 18-летний нападающий провёл 7 матчей в испанской Примере, в которых не отметился результативными действиями.

На данный момент "Валенсия" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая занимающий 5-ю строчку "Вильярреал" на 15 очков.

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