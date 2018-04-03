Лига чемпионов. "Бавария" на выезде обыграла "Севилью"

Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

«Севилья» открыла счёт в матче на 32-й минуте. Серхио Эскудеро выполнил передачу на правый угол штрафной, борьбу за мяч выиграл Пабло Сарабия и отправил мяч в ворота мимо Ульрайха.

Через пять минут игрок испанской команды Хесус Навас неудачно отбил мяч с подачи в штрафную от Рибери и оформил автогол.

На 68-й минуте гол с удара головой забил Тьяго Алькантара. Сория никак не смог спасти команду.

Ответная встреча между «Баварией» и «Севильей» пройдёт 11 апреля в Мюнхене.