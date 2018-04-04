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Тренер Баварии Хайнкес установил новый рекорд Лиги чемпионов
05:28 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Юпп Хайнкес – первый тренер в истории, выигравший 12 матчей ЛЧ подряд.
«Бавария» обыграла «Севилью» (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Эта победа стала для главного тренера мюнхенцев Юппа Хайнкеса 12-й подряд в рамках Лиги чемпионов.
"Севилья" 1:2 "Бавария": события матча
До этого ни одному тренеру в истории не удавалось добиться подобного результата.
Хайнкес возглавил «Баварию» по ходу текущего сезона, после чего одержал победы во всех 7 матчах розыгрыша Лиги чемпионов.
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