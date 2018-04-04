Франков - о работе Красникова в "Динамо"

Главред журнала «Футбол» Артем Франков поделился своим мнением о работе Евгения Красникова, который теперь будет помогать «Динамо» в селекционной работе.

«Красников разбирается в футболе поболе нас с вами и не будет пихать в команду легионеров поперек хорошим своим. Кроме того, у нас всегда остается возможность поспорить!

Красникову не нужна чересчур большая мошна, тем и ценен.

Как скажется на «Динамо» это сотрудничество, учитывая известное дело «Металлист» - «Карпаты»? Насколько я помню, после лета к Красникову вообще нет никаких вопросов», - сказал Франков.