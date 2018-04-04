"Барселона" - "Рома": онлайн-трансляция матча

"Барселона" 0:0 "Рома"

5 - Лионель Месси прорвался к воротам, но, к сожалению, успел попасть в офсайд.

4 - Нельсон Семеду и Серхи Роберто показывают как они умеют комбинировать. Их связка очень опасна.

1 - Диего Перотти исполнил опасный навес в штрафную. Хороший навес, но оборона сыграла уверенно и отвела угрозу от ворот

Супер-матч стартовал, смотрим!

Среда, 21:45, Барселона, Камп Ноу. Арбитр встречи — Данни Маккели (Нидерланды)

СОСТАВЫ КОМАНД:

"Барселона": Тер Штеген — Семеду, Пике, Умтити, Альба — Роберто, Ракитич, Бускетс, Иньеста — Месси, Луис Суарес

Запасные: Силлессен, Вермален, Паулиньо, Гомеш, Суарес, Дембеле, Алькасер

"Рома": Алиссон — Перес, Фасио, Манолас, Коларов — Пеллегрини, Де Росси, Строотман — Флоренци, Джеко, Перотти

Запасные: Скорупски, Жезус, Гоналон, Жерсон, Шик, Дефрель, Эль Шаарави

Не сыграют: Динь — Карсдорп, Ундер

Барселона и Рома впервые сыграют между собой в двухматчевом противостоянии. Ранее команды встречались на групповом этапе Лиги чемпионов, но теперь на кону выход в полуфинал самого престижного турнира Старого Света. Барселона является абсолютным фаворитом этой пары и многие считают, что римлянам даже не удастся дать испанцам бой, но так ли просты "волки" на самом деле? Действительно ли каталонцы обойдутся даже без укусов?

Рома на стадии 1/8 финала с большими трудностями прошла Шахтер. Тогда римляне проиграли в первом матче в Харькове, но смогли исправить ситуацию в Италии и оформили выход в следующую стадию. Барселона, в свою очередь, боролась с Челси и без проблем здесь тоже не обошлось. В первом матче лишь удача и ошибка Кристенсена помогли "сине-гранатовым" увезти ничью из Англии, а в домашней игре ситуацию сильно облегчил Тибо Куртуа, который пропускал нелепые голы. Несмотря на итоговый счет 3:0, игра не была легкой.

Что касается кадровой ситуации, то проблема есть лишь у Ди Франческо. Точно не сыграет атакующий полузащитник Ромы Ченгиз Ундер — он остался в Риме из-за травмы. Также под небольшим вопросом участие в игре Наингголана и Пеллегрини, решение по которым наверняка будут приниматься уже в последний момент. Вальверде не может рассчитывать лишь на Диня, но он все равно не попал бы в старт. Отличная новость для тренера — это восстановление после травмы Серхио Бускетса.

Прогноз и ставки букмекеров:

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются "блаугранас". Так, на победу Барселоны букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,39. Успех римского клуба оценивается в 8,5, ничейный исход – 5,0.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Эрнесто Вальверде фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 1,4, а на победу "волков" – 7,5. Ничья в этом поединке оценивается в 4,75.

Интересные факты:

- Барселона в 11-й раз подряд принимает участие в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, тогда как для итальянцев это первый четвертьфинал главного еврокубка за 10 лет.

- С 2008 по 2013 год Барселона неизменно участвовала как минимум в полуфинале Лиги чемпионов. А вот в двух последних розыгрышах (и в трех из четырех последних) завершала борьбу на стадии 1/4 финала.

- Рома дважды доходила до этого этапа Лиги чемпионов и оба раза проигрывала. Еще один раз римляне добирались до четвертьфинала в Кубке европейских чемпионов.

- Итальянцы прежде успешно играли против Барселоны. В четырех встречах с каталонцами они потерпели всего одно поражение, правда, крупное. Два сезона назад Барса разгромила гостей на Камп Ноу со счетом 6:1.

- Барселона не проигрывает в 25 домашних матчах Лиги чемпионов кряду — с сентября 2013 года (В23 Н2). Две ничьих пришлись на проигранные четвертьфинальные противостояния с Атлетико и Ювентусом.

- В 10 предыдущих матчах плей-офф на своем поле Барса одержала восемь побед при двух ничьих. Последнее поражение датируется ответной полуфинальной встречей Лиги чемпионов-2012/13, когда сине-гранатовые проиграли Баварии со счетом 0:3.

- Статистика двухматчевых поединков Ромы с клубами чемпионата Испании: В3 П4.

Слова тренеров:

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде:

- Если вы следили за тем, как Рома играла в группе, вряд ли вас удивляет, что они пробились так далеко. Они надежно действуют в обороне и обладают интересными вариантами в атаке. Это четвертьфинал Лиги чемпионов, легко здесь не будет, и мне не нравится, когда говорят, будто мы можем решить все вопросы в первом матче. Я очень надеюсь, что на трибунах Камп Ноу соберется огромное число болельщиков. Хочется, чтобы они поддерживали и гнали нас вперед так же, как это было в матче с Челси.

Главный тренер Ромы Эусебио Ди Франческо:

- Завтра, как никогда прежде, будет важна командная игра. Мы приехали сюда, чтобы сделать что-то экстраординарное, хотя относимся к Барсе с огромным уважением. Возможно, это сильнейший клуб мира. Но мы хотим продолжать жить своей мечтой. Дойдя до этой стадии, Рома уже продемонстрировала, что вышла на новый уровень. Барселона может похвастать отличным футбольным менталитетом, то же должны показать и мы. Нужно предоставить сопернику минимум возможностей и ни в коем случае не бояться. Надо играть в свой футбол. Когда мяч у нас, этого не нужно страшиться — этим необходимо пользоваться.



