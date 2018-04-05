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Игрок "Ливерпуля" повторил уникальный рекорд Лиги чемпионов

Джеймс Милнер
15:50 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Полузащитник Ливерпуля догнал Неймара и Уэйна Руни.

Полузащитник Ливерпуля Джеймс Милнер в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против Манчестер Сити (3:0) повторил рекорд турнира. Англичанин отдал результативный пас, который стал для него восьмым в текущем розыгрыше. Это является рекордом ЛЧ за сезон, сообщает официальный сайт УЕФА.

Ровно столько же ассистов делали ранее Неймар и Уэйн Руни.

Для достижения Милнеру понадобилось 452 минуты игрового времени, а ассистировал он партнерам каждые 57 минут. У Руни и Неймара - 96 и 100 минут соответственно.

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Новости спорта, Джеймс Милнер, Новости футбола, ФК Ливерпуль, ФК Манчестер Сити, Футбол.
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