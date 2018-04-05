Игрок "Ливерпуля" повторил уникальный рекорд Лиги чемпионов

Полузащитник Ливерпуля Джеймс Милнер в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против Манчестер Сити (3:0) повторил рекорд турнира. Англичанин отдал результативный пас, который стал для него восьмым в текущем розыгрыше. Это является рекордом ЛЧ за сезон, сообщает официальный сайт УЕФА.

Ровно столько же ассистов делали ранее Неймар и Уэйн Руни.

Для достижения Милнеру понадобилось 452 минуты игрового времени, а ассистировал он партнерам каждые 57 минут. У Руни и Неймара - 96 и 100 минут соответственно.