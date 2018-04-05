Ярмоленко может покинуть "Боруссию"

Дортмундская «Боруссия» летом может устроить чистку состава команды. Клуб могут покинуть восемь футболистов, среди которых Андрей Ярмоленко, Джереми Толян, Нури Шахин, Гонсало Кастро, Александр Исаак и Эрик Дурм.

28-летний Ярмоленко почти не играл в этом году и только недавно восстановился от повреждения. В этом сезоне украинский вингер провел 24 матча в составе клуба из Дортмунда, в которых забил шесть мячей и сделал четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко пока не готов играть и пропустит матч со «Штутгартом».