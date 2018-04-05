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Ярмоленко может покинуть "Боруссию"
14:28 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Кроме 28-летнего украинца, летом клуб из Дортмунда могут покинуть семь игроков.

Дортмундская «Боруссия» летом может устроить чистку состава команды. Клуб могут покинуть восемь футболистов, среди которых Андрей Ярмоленко, Джереми Толян, Нури Шахин, Гонсало Кастро, Александр Исаак и Эрик Дурм.

28-летний Ярмоленко почти не играл в этом году и только недавно восстановился от повреждения. В этом сезоне украинский вингер провел 24 матча в составе клуба из Дортмунда, в которых забил шесть мячей и сделал четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко пока не готов играть и пропустит матч со «Штутгартом».

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Новости спорта, Андрей Ярмоленко, Бундеслига, Сборная Украины, ФК Боруссия Д.
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