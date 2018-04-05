Ярмоленко сделал шедевральный ассист на тренеровке "Боруссии" (Видео)

Фанаты "шмелей" издеваются, что своим финтом 28-летний украинец "завершил то, что осталось от карьеры Нури Шахина", на игру которого очень жалуются болельщики клуба.

Но и украинцу несмотря на ассист не стоит расслабляться. Ярмоленко еще не готов вернуться на поле. После прихода Заммера его могут выставить на трансфер, если Андрей не докажет, что на него можно рассчитывать, в конце сезона.