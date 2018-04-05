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Ярмоленко сделал шедевральный ассист на тренеровке "Боруссии" (Видео)

Андрей Ярмоленко
13:16 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко активно работает над возвращением на поле. Боруссия Д показала, как экс-динамовец отдал первый голевой пас.

Фанаты "шмелей" издеваются, что своим финтом 28-летний украинец "завершил то, что осталось от карьеры Нури Шахина", на игру которого очень жалуются болельщики клуба.

Но и украинцу несмотря на ассист не стоит расслабляться. Ярмоленко еще не готов вернуться на поле. После прихода Заммера его могут выставить на трансфер, если Андрей не докажет, что на него можно рассчитывать, в конце сезона.

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Новости спорта, Андрей Ярмоленко, Видео, Новости футбола, ФК Боруссия Д, Футбол.
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