Ярмоленко сделал шедевральный ассист на тренеровке "Боруссии" (Видео)
Новости спорта: Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко активно работает над возвращением на поле. Боруссия Д показала, как экс-динамовец отдал первый голевой пас.
Фанаты "шмелей" издеваются, что своим финтом 28-летний украинец "завершил то, что осталось от карьеры Нури Шахина", на игру которого очень жалуются болельщики клуба.
Konter Vorlage #Yarmolenko Tor @Schmelle29! pic.twitter.com/6kNZtURX0a
— Borussia Dortmund (@BVB) 4 апреля 2018 г.
Но и украинцу несмотря на ассист не стоит расслабляться. Ярмоленко еще не готов вернуться на поле. После прихода Заммера его могут выставить на трансфер, если Андрей не докажет, что на него можно рассчитывать, в конце сезона.