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Названы претенденты на звание лучшего игрока месяца в АПЛ

Мохамед Салах
00:08 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Результаты голосования АПЛ объявит 13 апреля.

На своем своем официальном сайте АПЛ запустила традиционное голосование по определению лучшего футболиста минувшего месяца.

В список попали хавбек Тоттенхэма Хон Мын Сон, который принял участие в четырех из шести голов команды в марте, форвард Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку (поучаствовал в трех голах команды в марте) и вингер Ливерпуля Мохамед Салах, у которого шесть точных ударов.

Кроме того, в список претендентов попали нападающий Эвертона Ченк Тосун (забивал в трех подряд матчах), хавбек Манчестер Сити Давид Силва (поучаствовал в шести голах команды) и форвард Бернли Крис Вуд (4 гола и 1 ассист).

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