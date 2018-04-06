Названы претенденты на звание лучшего игрока месяца в АПЛ

На своем своем официальном сайте АПЛ запустила традиционное голосование по определению лучшего футболиста минувшего месяца.

В список попали хавбек Тоттенхэма Хон Мын Сон, который принял участие в четырех из шести голов команды в марте, форвард Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку (поучаствовал в трех голах команды в марте) и вингер Ливерпуля Мохамед Салах, у которого шесть точных ударов.

Кроме того, в список претендентов попали нападающий Эвертона Ченк Тосун (забивал в трех подряд матчах), хавбек Манчестер Сити Давид Силва (поучаствовал в шести голах команды) и форвард Бернли Крис Вуд (4 гола и 1 ассист).