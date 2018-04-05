Стадион "Аякса" переименуют в честь легенды голландского футбола

«Аякс» переименует свой стадион в честь бывшего футболиста команды Йохана Круиффа начиная со следующего сезона, сообщает пресс-служба амстердамского клуба.

Со следующего сезона стадион будет переименован в «Йохан Круифф Арену». Также 25 апреля, в день рождения легендарного футболиста и тренера, будет представлена обновлённая версия логотипа клуба.

24 марта 2016 года Круифф скончался в возрасте 68 лет. Он известен по выступлениям за «Аякс», «Барселону» и сборную Нидерландов. По окончании карьеры футболиста Круифф успел потренировать обе команды.