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Стадион "Аякса" переименуют в честь легенды голландского футбола

Амстердам Арена
17:06 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: В настоящий момент стадион "Аякса" носит название "Амстердам Арена".

«Аякс» переименует свой стадион в честь бывшего футболиста команды Йохана Круиффа начиная со следующего сезона, сообщает пресс-служба амстердамского клуба.

Со следующего сезона стадион будет переименован в «Йохан Круифф Арену». Также 25 апреля, в день рождения легендарного футболиста и тренера, будет представлена обновлённая версия логотипа клуба.

24 марта 2016 года Круифф скончался в возрасте 68 лет. Он известен по выступлениям за «Аякс», «Барселону» и сборную Нидерландов. По окончании карьеры футболиста Круифф успел потренировать обе команды.

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Новости спорта, Йохан Круифф, Новости футбола, ФК Аякс, Футбол.
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