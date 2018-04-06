"Шахтер" интересуется форвардом сборной Ганы

Шахтер проявляет интерес к нападающему Цюриха Рафаэлю Двамене, сообщает Calciomercato.

Прошлым летом форвард сборной Ганы был близок к переходу в Брайтон, но трансфер сорвался после того, как во время медицинского обследования у Двамены обнаружили проблемы с сердцем.

По утверждениям источника, швейцарский клуб оценивает игрока в 10 миллионов евро. Сообщается, что за игрой Двамены, который забил два гола в пяти матчах за сборную Ганы, также следит Наполи.