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"Шахтер" интересуется форвардом сборной Ганы

Рафаэль Двамена
07:34 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Шахтер является одним из претендентов на форварда Цюриха Рафаэля Двамену.

Шахтер проявляет интерес к нападающему Цюриха Рафаэлю Двамене, сообщает Calciomercato.

Прошлым летом форвард сборной Ганы был близок к переходу в Брайтон, но трансфер сорвался после того, как во время медицинского обследования у Двамены обнаружили проблемы с сердцем.

По утверждениям источника, швейцарский клуб оценивает игрока в 10 миллионов евро. Сообщается, что за игрой Двамены, который забил два гола в пяти матчах за сборную Ганы, также следит Наполи.

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