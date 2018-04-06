Ибрагимович назвал любимого актера

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович назвал актера, который смог бы его сыграть в голливудском блокбастере.

"У каждого фильма есть хорошее начало, в моем случае, надеюсь, будет и хороший конец.

Мой дебют в MLS получился сумасшедшим: в первом же матче забил два гола, а ведь от меня всегда многого ждут.

Я строг по отношению к себе. Каждый раз, когда я выхожу на поле, хочу давать максимальный результат.

Мне понадобится еще время, чтобы полностью ко всему адаптироваться, но сейчас я просто счастлив играть после травмы. Когда надеваю бутсы, каждый раз радуюсь.

Кто бы мог сыграть меня в голливудском блокбастере? Например, Сильвестр Сталлоне", - цитирует шведского форварда Sky Sports.

Напомним, 36-летний Ибрагимович перебрался в "Лос-Анджелес Гэласки" в конце марта. На счету шведа 1 матч за новую команду и 2 гола.