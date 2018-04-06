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"Атлетико" - "Спортинг": обзор матча Лиги Европы (Видео)

Атлетико - Спортинг
15:55 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Смотреть видео обзор матча 1/4 финала Лиги Европы "Атлетико" - "Спортинг".

Команда Диего Симеоне на своем поле спокойно переиграла Спортинг (2:0).

Атлетико - Спортинг 2:0

Голы: Коке, 1, Гризманн, 40

Атлетико: Облак — Хуанфран, Савич, Годин, Эрнандес — Корреа (Гамейро, 53), Сауль, Габи, Коке — Гризманн (Витоло, 90), Диего Коста (Партей, 88)

Спортинг: Патрисиу — Пиччини, Матье, Коатес, Коэнтрау (Рибейру, 80) — Батталья, Карвалью (Акунья, 45) — Мартинш, Фернандеш (Фернандеш, 87), Б. Руис — Дост

Предупреждения: Сауль, Савич, Коке — Коэнтрау, Пиччини, Дост

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Новости спорта, Атлетико - Спортинг, Видео, Лига Европы, Новости футбола, Футбол.
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