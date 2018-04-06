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Палкин о новом президенте УПЛ

Сергей Палкин
23:51 Пт, 6 Апрель 2018 Телеграф
footballua.tv
Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился впечатлениями от выборов нового президента УПЛ (им стал Томас Гримм).

- Все прошло в нормах регламента, лаконично. Будущий президент сделал хорошую презентацию, объяснил свою позицию, сказал, что главными целями будут доходность, посещаемость стадионов, инфраструктура. По большому счету, это то, что хотели услышать представители клубов.

10 клубов проголосовали "за". Выбрали президента, все прошло нормально. Была дискуссия и по организационной структуре Премьер-лиги, и по другим вопросам. Но я считаю, это нормальные вещи. Более того, сам президент предложил – мол, дайте шесть месяцев моей команде и посмотрите, как мы работаем. Это говорит о том, что он уверен в своих силах, что он на самом деле хочет изменить текущую ситуацию. Я думаю, что эта уверенность придала еще большую уверенность тем представителям клубов, которые голосовали за него.

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Новости спорта, Новости футбола, Сергей Палкин, УПЛ, Футбол.
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