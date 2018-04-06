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Футбол. Где смотреть матчи 26-го тура чемпионата Украины

УПЛ
17:59 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: 26-й тур чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, матчи которого пройдут 7 и 9 апреля, откроют поединки с участием лидеров первенства.

В субботу, 7 апреля, на столичном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского киевское "Динамо" сойдется с луганской "Зарей" (игру в 14.00 покажет телеканал "2+2"), а в параллельном поединке на "Арене Львов" ривненский "Верес" будет принимать донецкий "Шахтер" (14.00, "24 канал").

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Первый игровой день продолжат противостояния одесского "Черноморца" и донецкого "Олимпика" (17.00, "Униан"), "Александрии" и каменской "Стали" (17.00, "Футбол 2"), полтавской "Ворсклы" и "Мариуполя" (19.30, "Футбол 2").

В понедельник, 9 апреля, программу 26-го тура завершит матч на стадионе "Украина" во Львове, где местные "Карпаты" встретятся с кропивницкой "Зиркой" (14.00, "Униан").

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Турнирное положение:

первая шестерка - "Шахтер" - 60 очков, "Динамо" - 54, "Ворскла" - 38, "Заря" - 37, "Верес" - 33, "Мариуполь" - 33;

вторая шестерка - "Олимпик" - 32, "Александрия" - 26, "Зирка" - 23, "Карпаты" - 23, "Сталь" - 22, "Черноморец" - 19.

Напомним, на втором этапе чемпионата первые шесть команд ведут борьбу за медали и места в еврокубках, а вторая шестерка клубов - за сохранение прописки в Премьер-лиге.

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