Топ-арбитры ЧМ-2018 получат по € 57 тысяч плюс € 2500 за каждый матч

ФИФА распределила арбитров в разные категории в зависимости от их опыта и карьерного роста.

Топ-арбитры, вроде Феликса Брыха (Германия), Джюнейта Чакыра (Турция) и Нестора Питана (Аргентина), получат по 57 тысяч евро плюс по 2500 евро за каждую игру. Ассистентам будет выплачено по 20 тысяч евро плюс по 1600 евро за каждую игру.

Всего на матчах финального турнира чемпионата мира будут работать 36 арбитров и 63 ассистента.