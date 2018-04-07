В новой гостинице Месси пройдет секс-вечеринка
Новости спорта: Четыре дня в гостинице будут только лишь девушки.
Роскошный отель на Ибице MiM Ibiza Es Vive, который недавно купил форвард Барселоны Лионель Месси, анонсировал интересное мероприятия в октябре.
С 18 по 21 октября в гостинице пройдет частная вечеринка Le Weekend, организованная закрытым клубом Skirt Club. Об этом пишет The Sun.
В этом эксклюзивном закрытом клубе численностью 9 тысяч человек членами состоят лесбиянки и бисексуалы.
"Присоединяйтесь к нам в нашем роскошном отеле для принятия солнечных ванн на крыше, танцев под музыку женских диджеев и веселья в баре, который никогда не высохнет. Независимо от того, что вы собираетесь делать, не пропустите вечеринку на этом островном раю", - гласит сообщение.
This October @Skirt_Club makes its #Ibiza debut at #HotelEsVivé - Register here to attend! #womenonly #SkirtClub #bi https://t.co/nR09tSHYmD pic.twitter.com/2AFBCuRwp6
— Hotel MiM Ibiza Es Vivé (@HotelEsVive) 29 августа 2017 г.
Стоит отметить, что подобные мероприятия клуб Skirt Club проводит регулярно по всему миру. В ближайшее время встречи пройдут в Лондоне, Шанхае, Сан-Франциско, Нью-Йорке, Мельбурне и Берлине.