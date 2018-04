В новой гостинице Месси пройдет секс-вечеринка

Роскошный отель на Ибице MiM Ibiza Es Vive, который недавно купил форвард Барселоны Лионель Месси, анонсировал интересное мероприятия в октябре.

С 18 по 21 октября в гостинице пройдет частная вечеринка Le Weekend, организованная закрытым клубом Skirt Club. Об этом пишет The Sun.

В этом эксклюзивном закрытом клубе численностью 9 тысяч человек членами состоят лесбиянки и бисексуалы.

"Присоединяйтесь к нам в нашем роскошном отеле для принятия солнечных ванн на крыше, танцев под музыку женских диджеев и веселья в баре, который никогда не высохнет. Независимо от того, что вы собираетесь делать, не пропустите вечеринку на этом островном раю", - гласит сообщение.

This October @Skirt_Club makes its #Ibiza debut at #HotelEsVivé - Register here to attend! #womenonly #SkirtClub #bi https://t.co/nR09tSHYmD pic.twitter.com/2AFBCuRwp6

— Hotel MiM Ibiza Es Vivé (@HotelEsVive) 29 августа 2017 г.