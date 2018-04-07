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В новой гостинице Месси пройдет секс-вечеринка

Лионель Месси
02:06 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Четыре дня в гостинице будут только лишь девушки.

Роскошный отель на Ибице MiM Ibiza Es Vive, который недавно купил форвард Барселоны Лионель Месси, анонсировал интересное мероприятия в октябре.

С 18 по 21 октября в гостинице пройдет частная вечеринка Le Weekend, организованная закрытым клубом Skirt Club. Об этом пишет The Sun.

В этом эксклюзивном закрытом клубе численностью 9 тысяч человек членами состоят лесбиянки и бисексуалы.

"Присоединяйтесь к нам в нашем роскошном отеле для принятия солнечных ванн на крыше, танцев под музыку женских диджеев и веселья в баре, который никогда не высохнет. Независимо от того, что вы собираетесь делать, не пропустите вечеринку на этом островном раю", - гласит сообщение.

Стоит отметить, что подобные мероприятия клуб Skirt Club проводит регулярно по всему миру. В ближайшее время встречи пройдут в Лондоне, Шанхае, Сан-Франциско, Нью-Йорке, Мельбурне и Берлине.

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Новости спорта, Лионель Месси, Новости футбола, Футбол.
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