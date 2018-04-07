Бэйл не планирует покидать Мадрид

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл планирует продолжить выступать за свою нынешнюю команду, несмотря на отсутствие регулярной игровой практики и желание руководства продать его предстоящим летом, сообщает AS.

Отмечается, что 28-летний валлиец готов бороться за место в составе и продолжать отрабатывать контракт, рассчитанный до конца сезона-2021/22.

Ранее сообщалось, что в услугах Бэйла заинтересован «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне испанской Примеры Гарет забил 11 голов в 20 поединках.