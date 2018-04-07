Бэйл не планирует покидать Мадрид
Новости спорта: Валлийский форвард "Реала" намерен продолжать и дальше играть в Мадриде.
Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл планирует продолжить выступать за свою нынешнюю команду, несмотря на отсутствие регулярной игровой практики и желание руководства продать его предстоящим летом, сообщает AS.
Отмечается, что 28-летний валлиец готов бороться за место в составе и продолжать отрабатывать контракт, рассчитанный до конца сезона-2021/22.
Ранее сообщалось, что в услугах Бэйла заинтересован «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем сезоне испанской Примеры Гарет забил 11 голов в 20 поединках.