Тренер "Боруссии" - о возвращении Ярмоленко
Новости спорта: Украинец может вернуться на поле в игре со «Штутгартом»
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Штегер в интервью Ruhr Nachrichten BVB отметил, что доволен тренировками украинского форварда Андрея Ярмоленко и рассказал, что Андрей имеет шанс выйти на поле в игре со «Штутгартом».
«Ярмоленко выглядит очень хорошо, мы можем взять его в воскресенье на «Штутгарт».
Ярмоленко не играл с января, когда получил травму сухожилия.
Ранее сообщалось, что «Боруссия» может продать украинца.
Матч «Боруссия» — «Штутгарт» состоится 8 апреля.