Тренер "Боруссии" - о возвращении Ярмоленко

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Штегер в интервью Ruhr Nachrichten BVB отметил, что доволен тренировками украинского форварда Андрея Ярмоленко и рассказал, что Андрей имеет шанс выйти на поле в игре со «Штутгартом».

«Ярмоленко выглядит очень хорошо, мы можем взять его в воскресенье на «Штутгарт».

Ярмоленко не играл с января, когда получил травму сухожилия.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» может продать украинца.

Матч «Боруссия» — «Штутгарт» состоится 8 апреля.