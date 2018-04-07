Экс-тренер "Боруссии" возглавит ПСЖ

«ПСЖ» определился с будущим главным тренером в связи с предстоящей отставкой Унаи Эмери.

По окончании сезона парижский клуб возглавит Томас Тухель, работавший ранее с дортмундской «Боруссией» и «Майнцем». Такое решение принял лично владелец «ПСЖ», эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани.

Ранее президент клуба Нассер Аль-Хелайфи вел переговоры с Антонио Конте («Челси»), Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Карло Анчелотти (экс-«Бавария») и Луисом Энрике (экс-«Барселона»).

Спортивный директор «ПСЖ» португалец Антеру Энрике продвигал кандидатуры своих соотечественников – Паулу Фонсеку («Шахтер») и Леонарду Жардима («Монако»).