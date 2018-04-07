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Экс-тренер "Боруссии" возглавит ПСЖ

Томас Тухель
10:47 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: ПСЖ определился с будущим главным тренером в связи с предстоящей отставкой Унаи Эмери.

«ПСЖ» определился с будущим главным тренером в связи с предстоящей отставкой Унаи Эмери.

По окончании сезона парижский клуб возглавит Томас Тухель, работавший ранее с дортмундской «Боруссией» и «Майнцем». Такое решение принял лично владелец «ПСЖ», эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани.

Ранее президент клуба Нассер Аль-Хелайфи вел переговоры с Антонио Конте («Челси»), Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Карло Анчелотти (экс-«Бавария») и Луисом Энрике (экс-«Барселона»).

Спортивный директор «ПСЖ» португалец Антеру Энрике продвигал кандидатуры своих соотечественников – Паулу Фонсеку («Шахтер») и Леонарду Жардима («Монако»).

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Новости спорта, Новости футбола, ПСЖ, Томас Тухель, Унаи Эмери, ФК Боруссия Д, Футбол.
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