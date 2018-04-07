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СМИ: Срна может возглавить клуб из Первой лиги Украины

Дарио Срна
11:04 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Капитан донецкого Шахтера может начать тренерскую карьеру.

Защитник донецкого Шахтера Дарио Срна может возглавить киевский Арсенал, сообщает Всеукраинская спортивная газета Спортивка.

По информации издания, "канониры" частично финансируются бизнес-структурами Рината Ахметова, потому очень большая вероятность, что хорват начнет свою тренерскую карьеру именно в Киеве.

Арсенал занимает первое место в Первой лиге, опережая Полтаву на 2 очка после 26 туров. Также в активе "канониров" игра в запасе, что может повлиять на увеличение отрыва. 

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Новости спорта, Дарио Срна, Новости футбола, ФК Шахтер, Футбол.
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