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Сидорчук рассказал о возвращении в общую группу "Динамо"

Сергей Сидорчук
11:29 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Футболист "Динамо" тренируется с существенными ограничениями

26-летний полузащитник киевского «Динамо» Сергей Сидорчук, восстанавливающийся после травмы колена, пока что не может тренироваться в полную силу.

Ранее сообщалось, что футболист уже занимается в общей группе.

«Общая группа — это громко сказано. Да, я уже принимаю участие в командной разминке, могу сыграть в какой-то серии, но только в качестве нейтрального исполнителя — вообще без каких-либо стыков. Так будет продолжаться две недели, потом сделаем снимок, отправим его доктору в Испанию, где мне делали операцию, и после этого будем смотреть», — рассказал о своем состоянии Сидорчук.

Футболист получил травму крестообразной связки колена в октябре прошлого года в поединке Лиги Европы против швейцарского клуба «Янг Бойз».

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Новости спорта, Новости футбола, Сергей Сидорчук, УПЛ, ФК Динамо (Киев), Футбол.
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