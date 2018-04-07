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"Шахтер" U15 – победитель международного турнира в Турции

ФК Шахтер
11:54 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: В финале "горняки" обыграли сверстниками из турецкого "Алтынорду"

Команда Академии "Шахтер" U15 выиграла международный юношеский турнир в Анталье, организованный Федерацией футбола Турции.

В соревнованиях принимали участие игроки 2003 года рождения и младше. "Оранжево-черные" выиграли все матчи на групповой стадии: у местных "Истанбул Башакшехир" (4:1), "Генчлербирлиги" (3:1) и итальянского "Торино" (2:0).

В финале "Шахтер" U15 сошелся со сверстниками из турецкого "Алтынорду", обошедшими в своей группе "Галатасарай", ПАОК и "Рейнджерс", и одержал победу со счетом – 3:1.

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