"Шахтер" U15 – победитель международного турнира в Турции

Команда Академии "Шахтер" U15 выиграла международный юношеский турнир в Анталье, организованный Федерацией футбола Турции.

В соревнованиях принимали участие игроки 2003 года рождения и младше. "Оранжево-черные" выиграли все матчи на групповой стадии: у местных "Истанбул Башакшехир" (4:1), "Генчлербирлиги" (3:1) и итальянского "Торино" (2:0).

В финале "Шахтер" U15 сошелся со сверстниками из турецкого "Алтынорду", обошедшими в своей группе "Галатасарай", ПАОК и "Рейнджерс", и одержал победу со счетом – 3:1.