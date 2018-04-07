Назван еще один кандидат на место Венгера в "Арсенале"
Новости спорта: Коуч Ниццы Люсьен Фавр рассматривается на должность следующего главного тренера Арсенала.
Руководство "канониров" продолжает подыскивать замену опытнейшему наставнику команды Арсену Венгеру.
Как сообщает L'Equipe, список кандидатов на данный пост пополнил главный тренер Ниццы Люсьен Фавр.
Фавра также активно сватают в дортмундскую Боруссию, которую по окончании сезона должен покинуть нынешний наставник Петер Штегер.
Ранее сообщалось, что Арсенал может возглавить Томас Тухель, однако позже данная информация была опровергнута.