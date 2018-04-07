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"Бавария" и "Манчестер Сити" сегодня могут стать чемпионами

ФК Манчестер Сити
15:19 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Украинский полузащитник Александр Зинченко сегодня может стать чемпионом Англии.

"Бавария" сегодня может оформить шестой подряд титул чемпиона Германии, а "Манчестер Сити" - вернуть себе чемпионство в Англии. Об этом сообщает Sport Arena.

"Бавария" за шесть туров до окончания чемпионата опережает "Шальке" на 17 очков и в 29-м туре играет на выезде с "Аугсбургом". Чемпионом команду Юппа Хайнкеса могут сделать одно из двух условий. Первое - личная победа "Баварии" над "Аугсбургом". Второе - потеря очков "Шальке" против "Гамбурга". Этот титул станет для "Баварии" шестым подряд и 28-м в истории.

Также может снять все вопросы за шесть туров до финиша АПЛ "Манчестер Сити", но перед ним задачи гораздо сложнее. Ему нужно обыграть в дерби "Манчестер Юнайтед". Команда Гвардиолы опережает "МЮ" на 16 очков, и только победа принесет титул уже сегодня.

Для "Манчестер Сити" этот титул станет пятым в истории и третьим в новую эпоху после прихода в клуб арабских инвестиций.

Матч "Аугсбург" - "Бавария" начнется сегодня в 16:30 по киевскому времени, а "Манчестер Сити" и "МЮ" выйдут на поле в 19:30.

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