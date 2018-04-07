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Зидан: "Реал" не будет делать для "Барселоны" чемпионский коридор

Зинедин Зидан
20:00 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Зинедин Зидан заявил, что футболисты "Реала" не станут устраивать чемпионский коридор для игроков "Барселоны".

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заявил, что игроки его команды не станут устраивать чемпионский коридор для футболистов "Барселоны", в случае если каталонцы оформят чемпионство до очной встречи команд на "Камп Ноу".

"Моё решение по этому вопросу не обсуждается. "Реал" не будет делать для "Барселоны" чемпионского коридора, если они оформят чемпионство до нашей встречи на "Камп Ноу". Каталонцы первыми нарушили эту традицию, когда не стали поздравлять нас в декабре, после победы на Клубном чемпионате мира", — цитирует Зидана Marca.

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Новости спорта, Зинедин Зидан, Новости футбола, ФК Барселона, ФК Реал, Футбол.
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