Зидан: "Реал" не будет делать для "Барселоны" чемпионский коридор

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заявил, что игроки его команды не станут устраивать чемпионский коридор для футболистов "Барселоны", в случае если каталонцы оформят чемпионство до очной встречи команд на "Камп Ноу".

"Моё решение по этому вопросу не обсуждается. "Реал" не будет делать для "Барселоны" чемпионского коридора, если они оформят чемпионство до нашей встречи на "Камп Ноу". Каталонцы первыми нарушили эту традицию, когда не стали поздравлять нас в декабре, после победы на Клубном чемпионате мира", — цитирует Зидана Marca.